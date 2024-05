Castello di parole a Riomaggiore: conoscenza, coscienza sociale e memoria per affrontare le sfide del futuro

Il caso di cronaca di Milena Sutter – che sconvolse l’Italia negli anni ’70 – torna protagonista il 26 maggio sul palcoscenico di Castello di Parole. Graziano Cetara, giornalista e capo cronaca del Secolo XIX, nel suo libro Milena Sutter, Verità e Misteri sul delitto del biondino della spider rossa (ed. Minerva) ripercorre la vicenda della scomparsa a Genova dell’omicidio della giovane Milena Sutter, che si concluse con l’arresto e la condanna di Lorenzo Bozano, passato alla storia come il biondino della spider rossa, morto nel 2021 nello stesso mare da cui emerse il corpo di Milena oltre 50 anni fa. Grazie e testimonianze e documenti inediti, tra cui la voce della madre e del fratello di Milena ascoltati da Cetara e le pagine del diario della giovane, il libro rivede i fatti e gli elementi dell’indagine, non per svelare una nuova verità, ma per approfondire le zone d’ombra di una lunghissima vicenda che ancora oggi lascia senza risposte alcune domande.

Dal crime all’attualità delle carceri, in contemporanea, Carlo Barbieri presenta il suo nuovo Al di là delle sbarre, al di qua del muro. (Golem edizioni), in cui l’autore descrive le gravi condizioni delle carceri, le molteplici carenze strutturali e organizzative e parallelamente alcune significative iniziative di riabilitazione che offrono ai detenuti la possibilità di costruire un futuro al di là della loro detenzione. Barbieri approfondisce un tema all’attenzione del Quirinale per gli episodi di violenza che si stanno moltiplicando nelle carceri in Italia, offrendo un’alternativa alla visione stereotipata e raccontando dell’efficacia del reinserimento sociale che contribuisce a ridurre l’alto tasso di recidiva che caratterizza il sistema penitenziario. Su questi temi e sull’esperienza di coordinare una casa circondariale interviene anche Maria Cristina Bigi, direttore di quella della Spezia, ospite della serata.

Il 28 giugno, alle 18,30, Castello di parole entra nel pieno della stagione estiva con Agnese Pini direttrice di La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, il Telegrafo e Quotidiano Nazionale, che presenta il libro, edito da Chiarelettere Un autunno d’agosto: L’eccidio nazifascista che ha colpito la mia famiglia. Una storia d’amore mentre la guerra torna a fare paura. E’ il racconto della strage di San Terenzo Monti (MS) il 19 agosto del 1944 dove morirono oltre 150 persone, tra queste la bisnonna dell’autrice e altri famigliari. Una vicenda personale e dolorosa che Agnese Pini decide di raccontare l’indomani dell’invasione Russa in Ucraina, per dare giustizia storica ad un evento caduto nell’oblio della grande storia che oggi, alla luce della situazione internazionale, diventa monito e avvertimento.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com