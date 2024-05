Centi: “Bene risorse per viabilità. Calice e Vezzano comuni ‘spaccati’ a metà”

“Ho accolto con favore e votato positivamente l’emendamento che stanzia 3 milioni e 850 mila euro per garantire la viabilità in tutte quelle aree della Liguria colpite dai recenti danni alluvionali. Ora sarà importante monitorare dove verranno spese queste risorse, e con quali criteri, per garantire una risposta concreta a tutte le province liguri e non solo ad alcune”. Lo dichiara in una nota Roberto Centi, consigliere regionale della Lista Sansa, in merito all’emendamento all’articolo 4 del Ddl n. 179 “Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale”, votato durante la seduta odierna del Consiglio regionale.

“Do atto all’assessore Giampedrone, che spesso ho criticato per la non esaustività e chiarezza delle sue risposte su Portovenere, biodigestore di Saliceti e Panigaglia, di essersi mosso con un primo importante atto per dare risposte al territorio – prosegue Centi -. Nella provincia spezzina mi preoccupano soprattutto le situazioni di Calice al Cornoviglio e Vezzano Ligure, Comuni ‘spaccati’ a metà a livello di viabilità, come ho avuto modo di constatare in un recente sopralluogo. Le risorse stanziate oggi valgono per tutta la regione, sarà quindi fondamentale monitorare come e dove verranno spese”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com