Chiusi quattro barbieri abusivi in centro città

Tagliavano i capelli senza avere l’attestato professionale e senza la presenza del responsabile tecnico, in locali con gravi carenze igieniche e in alcuni casi senza gli scarichi a norma per il tipo di attività. La Polizia Locale della Spezia ha applicato un giro di vite al fenomeno dei barber shop abusivi in centro città, portando a una serie di multe e alla chiusura di quattro di essi.

Diverse le contestazioni. Sanzioni sono state elevate in un caso per la mancata esposizione delle tariffe professionali e per l’esposizione di insegne e occupazione di suolo pubblico senza le necessarie autorizzazioni. In un’attività di acconciatore sono state anche rilevate sia difformità di carattere edilizio, con la conseguente segnalazione agli uffici comunali, che carenze sanitarie.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com