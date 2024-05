Corruzione, nel board del porto si temono le indagini sul Rinfuse. Carozzi: “Anche dalla Procura mi han detto di tener duro sulle mie posizioni”

Genova. Giorgio Carozzi, ex giornalista del Secolo XIX e rappresentante del Comune di Genova nel comitato portuale che doveva approvare la pratica del rinnovo del Terminal Rinfuse, prima di cambiare idea all’ultimo momento, è stato per mesi molto preoccupato. Sia perché riteneva il rinnovo trentennale “una truffa”, sia perché sapeva – o almeno millantava di sapere – che su quella pratica ci fossero indagini in corso. E lo dice varie volte “io non voglio ricevere avvisi di garanzia” e fa capire che i magistrati genovesi questa vicenda.

E’ l’ottobre 2021 ed effettivamente, come scopriamo oggi, le indagini e le intercettazioni erano in corso nell’ambito di un’inchiesta ben più ampia sulla corruzione.

» leggi tutto su www.genova24.it