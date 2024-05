È l’Agenzia Marittima Brunoni il nuovo agente di Tarros

È l’Agenzia Marittima O. Brunoni S.A., Zurigo, il nuovo agente di Tarros. Attiva nel mercato svizzero dal 1946, l’agenzia marittima Brunoni rappresenta diverse compagnie di linea ed è sempre stata garanzia di eccellenza, e oggi, grazie anche agli importanti investimenti nel campo della digitalizzazione, è in grado di offrire servizi di grande qualità alla clientela svizzera. Obiettivo della nuova collaborazione è quello di rafforzare la presenza del Gruppo Tarros in Svizzera, sfruttando la collocazione strategica dei Porti di Genova e la Spezia, ponti tra l’Europa e il Nord Africa. Così Marco Maineri, Network Sales and Marketing Coordinator: “E’ con grande piacere che diamo inizio a questa nuova collaborazione che consentirà di rinnovare Il servizio e di andare incontro alle nuove esigenze commerciali, grazie all’esperienza consolidata del nostro nuovo agente, Brunoni.

