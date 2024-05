Fabbrica della droga fai da te a Sestri Ponente: lo spacciatore “chimico” scoperto grazie all’app Youpol

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato un 40enne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, denunciandolo altresì per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi. E’ stata una segnalazione anonima, giunta attraverso l’app Youpol e relativa ad un’intensa attività di spaccio nei pressi di un’abitazione di via Merano, a far scattare l’intervento della Polizia.

Gli agenti delle due volanti inviate sul posto, prima di presentarsi alla porta dell’appartamento, si sono separati appostandosi anche all’esterno del caseggiato, in modo da verificare che nulla venisse gettato dalle finestre. Una volta suonato il campanello dell’abitazione, i poliziotti si sono qualificati ed hanno atteso diversi minuti prima che qualcuno aprisse. All’interno erano presenti, oltre al 40enne che fin da subito ha mostrato un atteggiamento ostativo opponendosi all’ingresso, altre 6 persone, tre dei quali famigliari.

