Forum Ambiente Pd: “Amministrazione continua a fare potature estreme senza rimpiazzare alberi tagliati”

Intervento del Forum Ambiente del Partito democratico della Spezia

La cura degli spazi verdi urbani è importante per la qualità della vita dei cittadini e per la biodiversità che vive nelle città. Tuttavia, l’Amministrazione comunale della Spezia continua a effettuare potature estreme e a non rimpiazzare il patrimonio arboreo tagliato. Via Trento, sotto la stazione, è rimasta senza alberi; in Viale Garibaldi, molti alberi sono stati tagliati e non sostituiti, e nei pochi casi in cui ciò è avvenuto, sono state messe a dimora piante malandate. A Fossitermi, non solo è successo per le strade, ma addirittura anche dentro i parchi, dove il verde dovrebbe regnare sovrano. A Gaggiola, dove c’era una pineta, ora c’è un parcheggio; la stessa situazione si verifica davanti all’ospedale nel parcheggio di Piazza Caduti per la Libertà.

