Il 10% dei genovesi si sposta in altre regioni per curarsi, primato negativo per i posti letto

Genova. Un paziente su dieci si sposta dalla città metropolitana di Genova per curarsi in altre regioni, il valore più alto in Italia dopo quello di Reggio Calabria. È quanto emerge dal report dell’Istat sulle condizioni di salute e offerta sanitaria nelle 14 principali aree metropolitane del Paese.

Secondo i dati del ministero della Salute, nel capoluogo ligure e dintorni l’indice di emigrazione ospedaliera ha raggiunto il 10,8% nel periodo 2017-2019 per poi scendere al 9,9% nel 2021. Al primo posto c’è Reggio Calabria che nel 2021 ha sfiorato il 24%: significa che quasi un paziente su quattro si sposta per ragioni di salute. Il fenomeno riguarda più i maschi delle femmine (a Genova 10,2% contro 9,6% nel 2021) e questo è un fenomeno comune a tutte le città metropolitane eccetto Venezia, Torino, Bari e Cagliari.

» leggi tutto su www.genova24.it