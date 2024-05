Il cordoglio della Cgil per il femminicidio a Riccò del Golfo

“Apprendiamo con sgomento la notizia di un femminicidio accaduto a Riccò del Golfo. Dalle prime ricostruzioni l’uomo autore di omicidio sarebbe stato indagato per maltrattamenti nei confronti della moglie e sarebbe stato allontanato dalla famiglia proprio perché autore di violenze nei confronti della donna, misure restrittive che hanno fallito”. Così in una nota CGIL Liguria e La Spezia in merito a quanto avvenuto ieri. “La tragedia dei femminicidi – si legge ancora – è una piaga sociale che va sanata con risorse importanti, non solo culturali e formative, ma anche attraverso la rivalutazione della persona in quanto tale, come soggetto autonomo e indipendente. Il cambiamento sociale però ha dei tempi ancora lunghi, non compatibili con i drammi e le tragedie che si perpetuano quotidianamente. In molti casi infatti le donne, vittime di femminicidio, avevano già denunciato quello che sarebbe diventato il proprio assassino. E’ evidente che le norme in essere non sono sufficienti. Al momento l’unica sconcertante certezza è che due ragazzi sono rimasti orfani di entrambi i genitori e nel modo più crudele possibile. Le nostre condoglianze vanno a loro, ai parenti e a tutta la collettività di Riccò del Golfo”.

L’articolo Chiusi quattro barbieri abusivi in centro città proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com