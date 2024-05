Il progetto per salvare sentiero e spiaggia di Punta Corvo è pronto, ma servono oltre sette milioni

Tanto affascinante quanto fragile il tratto di costa che dal sentiero di Montemarcello conduce alla spiaggia di Punta Corvo resterà chiuso ancora a lungo, almeno fino all’estate 2026 quando – nei piani del Comune – potrebbe essere parzialmente riaperto. Dunque anche quest’estate uno dei luoghi più belli della nostra provincia resterà inaccessibile – e i controlli saranno inaspriti – ma la giunta Galazzo è già al lavoro per cercare di salvarlo dalle frane sempre più grandi e numerose che nei mesi scorsi hanno portato alla chiusura di spiaggia e percorsi. L’ente infatti ha già investito 150 mila euro per la realizzazione del progetto per gli interventi di “mitigazione del rischio idrogeologico connesso con i fenomeni franosi” che è già stato presentato al Parco di Montemarcello Magra Vara e illustrato ai residenti del borgo e, che a breve, sarà approvato anche dalla giunta per l’avvio della conferenza dei servizi. Il nodo riguarda ovviamente i costi, quantificabili in circa 7,5 milioni di euro complessivi per la risoluzione di tutte le problematiche dei sentieri e consentire nuovamente la fruizione dell’arenile.

