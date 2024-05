Incidente mortale in via del Mille, assolto l’autista del bus che travolse Teresa Cavallero: il ciclista che la investì aveva patteggiato 2 anni

Genova. Il giudice Monica Parentini ha assolto l’autista del bus che il 18 novembre 2021 in via dei Mille a Sturla travolse e uccise Teresa Cavallero, la 36enne medico anestesista dell’ospedale Galliera. Per la morte della donna due anni fa aveva patteggiato la pena di due anni il ciclista che provocò l’incidente.

Quel giorno Cavallero si stava dirigendo verso il centro per andare al lavoro, seguita dal bus. In direzione opposta procedeva il ciclista che per superare una fila di auto aveva invaso la corsia opposta. L’uomo, Gabriele Tarsia Incuria, secondo i rilievi fatti dalla sezione infortunistica della polizia locale, procedeva a forte velocità sulla sua bici, circa 30 km/h. Aveva preso frontalmente lo scooter di Cavallero che era stata sbalzata ed era finita sotto il bus che stava sopraggiungendo.

