L’Aarhus rinuncia a Julius Beck che torna allo Spezia

Niente riscatto da parte dell’Aarhus per Julius Beck, che dal 1° luglio tornerà ufficialmente un calciatore dello Spezia. Il giovanissimo centrocampista, 19 anni compiuti lo scorso aprile, lascia la Danimarca dopo 13 presenze tra prima squadra e squadra riserve. “Grazie per la professionalità e il contributo, i migliori auguri per il resto della sua carriera”, lo ha salutato ieri sera ufficialmente il direttore sportivo Stig Inge Bjornebye.

Beck fu prelevato nel 2021 dal Sonderjyske per 300mila euro, stessa cifra pagata per Emil Holm che, come lui, era uno dei ragazzi più in vista dei danesi, allora di proprietà della famiglia Platek. Beck in particolare è il terzo giocatore più giovane ad aver mai debuttato nella Superliga. E’ stato anche il più giovane danese ad aver mai debuttato in serie A, in un Lazio-Spezia dell’ottobre 2022.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com