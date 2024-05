Luci e ombre della nautica da diporto, tra una crescita inarrestabile e i problemi con concessioni, codici Ateco e formazione

E’ un quadro complesso e variegato, quello della filiera della nautica da diporto nella provincia spezzina e, più in generale, nel Paese. Tra le prospettive di crescita di un settore che si dimostra in salute e sempre più incisivo nell’apporto garantito al comparto della blue economy la fotografia che emerge dall’ottava edizione del rapporto elaborato da Cna Nautica è caratterizzata anche da qualche ombra di troppo, legata alle problematiche che le imprese riscontrano nella burocrazia che le attanaglia per quel che riguarda le concessioni, le difficoltà nell’individuare realmente il peso che ricoprono a causa di una classificazione Ateco poco aderente alle reali attività produttive e un gap formativo e di attrattiva occupazionale che è, in fin dei conti, condiviso con molti altri settori dell’economia italiana.

Nella presentazione dello studio “Dinamiche e prospettive di mercato della filiera nautica da diporto” avvenuta questo pomeriggio al Porto Mirabello i temi sono emersi con chiarezza grazie agli interventi di Federica Maggiani, presidente onoraria di Cna La Spezia, Alessandro Battaglia, referente nazionale di Cna Produzione e Nautica, Francesca Moriconi, responsabile sindacale di Cna nautica La Spezia, del segretario della Camera di commercio Marco Casarino e di Nicoletta Giangarè, architetto responsabile dell’area urbanistica del Parco regionale di Montemarcello – Magra – Vara.

All’incontro hanno preso parte anche il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, autore di un intervento, e il dirigente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale Luca Perfetti, responsabile dell’area Demanio.

