Parco di Portofino, Sansa: “Governo Toti al capolinea”

Dall’ufficio stampa della Lista Sansa

“Il Tar della Liguria conferma quanto abbiamo sostenuto per più di due anni: Toti e la sua maggioranza hanno compiuto una forzatura delle regole per realizzare a Portofino il Parco Nazionale più piccolo d’Italia, con un perimetro a tre Comuni contro gli undici che ne avevano fatto richiesta. Una scelta anacronistica che rischiava di compromettere le opportunità di sviluppo di un vasto territorio per salvaguardare i voti di pochi cacciatori. Ora si colga l’esito della sentenza per dare gambe ad un vero Parco Nazionale che possa rappresentare un’opportunità unica per un futuro sostenibile e attento a creare nuovo lavoro e turismo, proteggendo l’ambiente”.

