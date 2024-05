Pd: “Su viale XXV Aprile vegetazione fuori controllo, Comune si attivi con la Provincia”

Il consigliere comunale del Pd Franco Musetti denuncia la situazione della vegetazione infestante fuori controllo sul viale XXV Aprile a Sarzana. “Si ripete purtroppo una situazione che abbiamo già segnalato un anno fa: con l’arrivo della bella stagione e dopo i recenti giorni di pioggia, la presenza di canne ai bordi del viale XXV Aprile, che collega la città alla frazione litoranea di Marinella, è ormai fuori controllo. La vegetazione – sottolinea – invade la carreggiata e compromette la visibilità, mettendo a rischio l’incolumità soprattutto di chi si sposta in bicicletta. È necessario che l’Amministrazione Comunale si attivi presso la Provincia per chiedere interventi rapidi ed efficaci allo scopo di restituire la normale fruibilità della strada. Si sprecano le segnalazioni dei cittadini preoccupati. Ancora una volta – conclude – ci troviamo costretti a reclamare più attenzione per la manutenzione ordinaria, il decoro, la viabilità: possibile che l’Amministrazione sia tanto distratta?”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com