“Punto digitale facile”, 81 sportelli per dare assitenza e formazione gratuite ai cittadini

Avvicinare all’utilizzo di computer, smartphone e servizi online i cittadini che ancora non hanno piena dimestichezza con la tecnologia. Con questo obiettivo nasce “Punto digitale facile”, il progetto triennale (finanziato dalla misura 1.7.2 del PNRR) con cui Regione Liguria ha attivato 81 sportelli (i cosiddetti “punti di facilitazione”) distribuiti su tutto il territorio regionale, ai quali ogni cittadino si può rivolgere per ricevere supporto su varie esigenze legate alla fruizione del mondo digitale: dall’utilizzo dello Spid all’iscrizione online dei figli a scuola, dall’uso dei servizi pubblici online alla protezione dei propri dati personali, dalla difesa dalle fake news all’utilizzo dei servizi di posta elettronica.

“Le competenze informatiche sono sempre più elemento strategico per lo sviluppo del nostro Paese e risulta sempre più indispensabile coinvolgere attivamente i cittadini, specie le persone anziane, in questo percorso di alfabetizzazione digitale – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico con delega alla Digitalizzazione del territorio -. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo Regione Liguria ha costituito, avvalendosi delle risorse PNRR, una rete capillare di Punti di facilitazione digitale preposti a fornire assistenza e formazione gratuita, che mirano a intercettare e coinvolgere 57 mila persone entro fine 2025“.

