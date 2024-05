Seduta di allenamento, a Serra Riccò, per la rappresentativa regionale Under 16

Serra Riccò. La rappresentativa regionale Under 16, in vista dei due tornei, che la vedranno impegnata in Trentino (Eusalp 2024, dal 12 al 16 giugno) e Sardegna (’3° Trofeo Benedetto Piras’, dal 15 al 19 giugno), ha effettuato una seduta di allenamento che ha visto la presenza di 36 giocatori convocati, che si sono affrontati in due tempi da 40 minuti cadauno.

A bordo campo era presente ìl commissario tecnico Corrado Orcino e tutto lo staff, che seguiranno la Rappresentativa 2008 nelle due manifestazioni

