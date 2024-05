Studentessa stuprata durante la crociera, domani la convalida gli arresti: in due avrebbero abusato della 19enne

Genova. Si terrà domani mattina davanti al gip Elisa Camposaragna la convalida dell’arresto dei tre giovani francesi 19enni arrestati sabato dalla Polmare nel porto di Genova con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa di 19 anni che era in gita con la classe a bordo della nave da crociera Seaside della compagnia MSC. Quella sera molti ragazzi (sulla nave erano presenti diverse scolaresche) avevano consumato alcolici per festeggiare la fine della scuola in vista dell’esame di maturità.

Comitive allegre e rumorose di adolescenti a cui si sono uniti i quattro giovani francesi, che erano saliti venerdì nel porto di Marsiglia e che avrebbero anche offerto da bere ad alcune delle studentesse. Ma quella che doveva essere una serata spensierata per la 19enne, studentessa modello che già aveva superato il testo per iscriversi alla facoltà di Medicina, si è trasformato in un incubo.

» leggi tutto su www.genova24.it