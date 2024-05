Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Via libera da parte della giunta regionale, su proposta dell’assessore al Turismo, al bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni Pro loco organizzatrici o co-organizzatrici degli “Eventi autentici liguri” già riconosciuti per l’anno 2024.

