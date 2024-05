Turismo, via libera dalla giunta regionale al bando a sostegno delle Pro loco che organizzano “Eventi autentici liguri”

Via libera da parte della giunta regionale, su proposta dell’assessore al Turismo, al bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni Pro loco organizzatrici o co-organizzatrici degli “Eventi autentici liguri” già riconosciuti per l’anno 2024.

Questo riconoscimento fa seguito al Protocollo d’Intesa sottoscritto il 13 settembre 2023 tra la Regione Liguria, assessorato al Turismo e l’associazione Unpli Liguria Aps, soggetto aggregatore delle Pro loco liguri ed è stato attribuito a seguito di una istruttoria congiunta, sulla base dei requisiti ivi stabiliti.

Il calendario degli ‘Eventi autentici liguri’ per il 2024 delle Pro loco liguri, iscritte all’Albo Regionale e associate ad Unpli, è stato presentato lo scorso 29 febbraio ed è composto da 33 eventi.

“Sono molto lieto di poter consolidare la collaborazione con Unpli Liguria e dare valore all’attività delle nostre Pro loco i cui eventi hanno connotazione di autenticità rispetto alle tradizioni, alla cultura e alla storia del nostro meraviglioso territorio, in particolare dell’entroterra, anche per promuovere un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una migliore fruizione della destinazione Liguria – ha affermato l’assessore regionale al Turismo -. Auspico vivamente che questo sostegno economico possa incentivare le Pro Loco liguri alla crescita qualitativa degli stessi eventi e parallelamente sono convinto che per il 2025 molte altre saranno interessate a candidare i propri eventi per il calendario eventi autentici”.

