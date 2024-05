Arenzano. Escursione finita male questo pomeriggio per un 17enne in mountain bike sulle alture di Arenzano. Il ragazzo stava percorrendo il sentiero per ponte Negrone nei pressi del passo Gua quando è caduto rovinosamente a terra.

Per lui è scattata subito la mobilitazione di soccorsi: sul posto il soccorso alpino e i vigili del fuoco mentre si avvicinavano l’ambulanza della Croce Rossa del Ponente e l’automedica Golf 5 del 118 di Genova.

