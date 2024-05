Lavagna. Brutta avventura oggi pomeriggio per i passeggeri di un bus bulgaro rimasto in panne in A12 tra Lavagna e Sestri Levante, direzione Livorno.

Il mezzo oltre ad essere in posizione pericolosa, trasportava una ventina di passeggeri. In breve è arrivata una pattuglia della polizia stradale di Sampierdarena che ha provvisto a regolare la circolazione per mettere in sicurezza i passeggeri e gli utenti della strada.

