Canile di Monte Contessa, al via la riqualificazione grazie al lascito record. Ma è tensione tra gestori e volontari

Genova. La gestione e il futuro del canile municipale di Monte Contessa finisce al centro del dibattito, anche a livello istituzionale, per l’imminente avvio dei lavori di riqualificazione previsti grazie alla scelta di una genovese di lasciare in eredità alla struttura la cifra record di oltre 300.000 euro.

Il canile di via Rollino attualmente ospita 157 cani e 68 gatti, numeri da record rispetto a qualche anno fa, e da tempo i gestori (l’associazione Una, cui è stata da poco rinnovata la concessione sino a giugno, in attesa del nuovo bando) chiedono contribuiti volontari per riuscire a garantire cibo, medicinali e tutto ciò che serve agli animali. A questo si aggiungono problemi strutturali: impianti di riscaldamento non funzionanti o totalmente assenti nelle stecche e nel locale infermeria, scarsa illuminazione, porte dei box danneggiate e da sostituire.

