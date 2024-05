Chiasso per Saida: Riccò del Golfo unita in un corteo rumoroso per restituirle la voce

Non più fiaccole e silenzio ma chiasso, più che si può per restituire la voce, anche solo per un attimo, a chi non la più. La prima ad essere ricordata è stata la 23enne Giulia Cecchettin, la prossima sarà Saida la donna riccolese uccisa dal marito non più tardi di tre giorni fa, nell’appartamento dove abitavano a Riccò del Golfo e dove lui ha cercato la morte. Un’altra storia tragica che macchia, ancora una volta, di sangue la provincia spezzina. La comunità di Riccò del Golfo è ancora sconvolta ma a sostegno della memoria di Saida e per aiutare i suoi figli, che ora dovranno cercare di ricostruirsi un futuro, nessuno vuole rimanere immobile.

Sono tantissimi i gesti di solidarietà che si stanno concretizzando e si aggiunge anche l’azione simbolica: tutti coloro che hanno apprezzato Saida si troveranno venerdì 24 maggio, dalle 19, davanti all’Isa di Riccò per camminare e urlare insieme, per rompere il silenzio e gridare contro l’ingiustizia di perdere la vita per un “no”, oppure per la libertà di essere una donna. L’adesione è ampia ed è partita spontaneamente dai cittadini, a partire dalla scuola, supportati da Non una di meno, sono poi arrivate anche le adesioni delle istituzioni e della politica locale, tra questi anche “Futuro per Riccò”.

