Europee 2024, point a Campetto per Benifei: “Noi alternativa alla destra per un’Eu pacifista e antifascista”

Genova. A 38 anni non è più un enfant prodige della politica ma resta il più giovane candidato di sesso maschile alle elezioni europee del 8 e 9 giugno. Brando Benifei, però, è anche un “veterano” a Bruxelles: terminato il secondo mandato, è in corsa per il terzo, sempre per il PD.

Il capodelegazione dei Dem al parlamento europeo questa mattina ha aperto il proprio point in un vicolo vicino a piazza Campetto, nel centro storico di Genova. Dove un tempo c’erano un negozio di materiale per l’ufficio – l’insegna vintage è ancora ben visibile – ora campeggiano manifesti e gadget da campagna elettorale.

