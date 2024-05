Gaslini diffuso e celiachia, 150 visite a Imperia e La Spezia dall’avvio del progetto

Genova. L’ospedale Gaslini continua ad investire nell’implementazione della rete Hub&Spoke tra la sede centrale dell’istituto pediatrico a Genova e i poli liguri del Gaslini diffuso. In particolare, a sei mesi dall’inizio delle attività, i risultati del percorso di celiachia diffusa sono particolarmente incoraggianti. Il progetto è stato attivato a novembre 2023 presso l’unità pediatria Gaslini di Imperia ed esteso anche all’unità pediatria Gaslini di La Spezia, per un totale di 150 visite effettuate in entrambe le sedi.

“Il progetto celiachia diffusa, fortemente voluto dalla direzione dell’istituto Gaslini, nasce dalla necessità di implementare l’offerta ambulatoriale sul territorio regionale e di offrire lo stesso modello di presa in carico dei bisogni dei pazienti e delle famiglie con il miglioramento della logistica, avvalendosi anche delle televisite di gastroenterologia ed educazione alimentare, che consentono di evitare lunghi spostamenti verso la sede centrale dell’Istituto Gaslini. Recentemente il modello hub&spoke per la celiachia diffusa è stato anche premiato come Best Clinical Practice come esempio innovativo a livello nazionale. È stato strutturato un unico percorso di diagnosi e follow up per tutte e quattro le pediatrie del Gaslini Diffuso allineandosi alle più recenti linee guida, i casi più complicati continuano ad essere centralizzati presso l’Istituto, mentre nuovi casi e controlli possono essere seguiti nei poli, offrendo gli stessi esami diagnostici e iter assistenziale” commenta il direttore generale dell’Istituto Gaslini Renato Botti.

