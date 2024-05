Giornata della biodiversità, Coldiretti Genova: “Incentivare un’agricoltura ecocompatibile”

Genova. Ecosistemi, specie, risorse genetiche; cibo, acqua, energia, risorse; biosicurezza, educazione agricola, biotecnologia. In una parola? Biodiversità. Il 22 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per tutelare e salvaguardare una natura sempre più minacciata nei suoi habitat e nelle sue specie. In uno scenario simile, che ruolo dovrebbe avere l’agricoltore?

Coldiretti e Campagna Amica investono sulla figura del custode del territorio: ossia un contadino consapevole e attento, capace di portare avanti un’agricoltura etica e di diffonderla attraverso mercati in vendita diretta, che si prestano a forme di divulgazione e veri e propri momenti didattici, come quelli organizzati in occasione della Giornata della Biodiversità.

