Il concorso “Shopping col sorriso” intitolato a Gian Carlo Formichella, compianto presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping

Alassio. Mentre ad Alassio si sta svolgendo il concorso “Shopping col sorriso”, organizzato dall’assessorato al commercio del Comune e dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, viene resa nota la decisione dell’amministrazione comunale di intitolare l’iniziativa alla memoria di Gian Carlo Formichella, il presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping scomparso il mese scorso.

L’assessore al commercio Franca Giannotta, dichiara: “Stimato presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping e figura molto conosciuta e apprezzata in città, Gian Carlo Formichella ci ha lasciati proprio nei giorni in cui veniva inaugurata la prima edizione del concorso ‘Shopping col sorriso’. Nel ricordo commosso della sua cara persona, che nella sua professione ha incarnato al meglio il significato della nostra iniziativa, dedicata alla calorosa accoglienza che le attività di Alassio offrono ai cittadini e ai turisti, la nostra amministrazione comunale ha deciso di intitolare alla sua memoria questo nuovo concorso. Un’iniziativa entusiasmante e all’insegna della gentilezza, che ci vede impegnati in una proficua collaborazione con il Consorzio Alassio Un Mare di Shopping e che ci auguriamo possa crescere e fiorire sempre di più nel corso degli anni”.

