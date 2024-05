Intensificati i controlli della Polizia nel centro cittadino: denunce e sequestri

Nella giornata di ieri, martedì 21 maggio, la Polizia di Stato della Spezia ha effettuato un capillare controllo del quartiere Umbertino sia nel pomeriggio con gli uomini della Squadra Mobile per la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, sia nella serata con gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nella prima parte della giornata gli operatori della Mobile hanno denunciato due uomini con precedenti di polizia notati distintamente durante uno scambio di droga e denaro.

Le successive fasi di controllo hanno poi permesso agli operatori di sequestrare, a carico di uno dei due uomini, sette dosi di cocaina del peso complessivo di 2,23 grammi pronte per essere vendute.

I controlli, come detto, sono proseguiti nella serata a cura delle Volanti della Questura spezzina unitamente al rinforzo di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” e con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, che hanno effettuato una serie di controlli nel centro cittadino con particolare attenzione alla zona del quartiere Umbertino: piazza Brin, corso Cavour, via Milano, via Roma e via Nino Bixio.

Gli operatori hanno provveduto all’identificazione di 45 persone, sette di esse sono state accompagnate in Questura per la loro compiuta identificazione e quattro trattenute per un successivo approfondimento da parte del personale dell’Ufficio Immigrazione nella giornata odierna.

Negli uffici della Squadra Volante, un 30enne è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish e sanzionato. Anche un uomo di 45 anni è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore per una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina in suo possesso.

Nel corso dei controlli, le pattuglie hanno proceduto all’identificazione di un cittadino algerino di 59 anni che aveva con sé un coltello con lama di 8 cm e per questo è stato denunciato in stato di libertà.

Gli equipaggi impiegati, nel proseguo della loro attività, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria una donna che ha cercato di sottrarsi al controllo facendo resistenza agli operatori, e hanno poi identificato un uomo in via Nino Bixio, destinatario di obbligo di dimora con permanenza notturna dalle ore 20.00 alle ore 7.00 e per questo denunciato.

