Ju-jitsu, nomi di peso e oltre duecento atleti al Memorial Gianfranco D’Oca

Quarta edizione del Memorial Gianfranco D’Oca lo scorso fine settimana alla Spezia, organizzata dall’ACSI, Associazione Culturale e Sportiva Italia, insieme con la sezione ju-jitsu dell’associazione Pugilista Spezzina. Una due giorni all’insegna del ju-jitsu con due stage (uno per ragazzi ed il secondo per adulti) che hanno visto protagonisti, tra gli altri, Fernand Capizzi, Darcel Yandzi, Raffaele Lisi e Alessandro Giorgi, tutti con un passato di grandi agonisti nelle rispettive nazionali; e naturalmente le gare, il sabato con le tecniche del ju-jitsu (duo system e duo show, oltre alla tecnica classica dell’hontai yoshin ryu) e la domenica il fight-system, il combattimento, manifestazione sportiva d’eccellenza alla quale hanno partecipato oltre duecento altleti. “Hanno fatto gli onori Giancarlo Bagnulo, VII° Dan, esponente nazionale dell’ACSI, e Augusto Peghini, V Dan, organizzatore della quarta edizione del memorial dedicato a Gianfranco D’Oca, indimenticabile Maestro nel ju-jitsu in Piemonte e Liguria – raccontano dall’organizzazione -. Presente l’assessore allo Sport Marco Frascatore, che ha portato il saluto del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, insieme al rappresentante locale del Panathlon Club, Andrea Cargioli. Notevole poi la presenza di Piero Rovigatti, a capo del Gruppo Sportivo CSR Ju Jitsu Italia, vero caposcuola del ju-jitsu agonistico nel nostro Paese. Oltre 30 le squadre partecipanti, tra le quali il Sakura Kai della Spezia e il Mollica Team di Castelnuovo Magra. Entrambe, pur non vincendo, si sono piazzate in ottime posizioni. L’appuntamento alla Spezia è ora per il prossimo anno per il 5°Memorial Gianfranco D’Oca, una manifestazione che sta crescendo sempre di più per qualità e numero di partecipanti”.

