Giornate complicate nel quartiere di Mazzetta per la rottura di una tubazione della condotta principale sulla quale Acam Iren sta lavorando per riportare tutto alla normalità. Da giorni, un fiumiciattolo d’acqua fuoriesce dall’incrocio tra Via Severino Ferrari e Via Lunigiana. La zona è costantemente presidiata e l’intervento sì sta rivelando molto complesso sia per i numerosi collegamenti che per la presenza di un canale nelle vicinanze. Molti cittadini hanno notato la fuoriuscita dell’acqua sia nei giorni scorsi che questa mattina. Le lavorazioni dell’azienda proseguiranno e l’auspicio è che la situazione possa risolversi entro stanotte. Al momento per limitare i disagi dell’utenza non si sono verificate interruzioni della fornitura idrica. L’area è delimitata da due semafori.

L’articolo L’acqua sgorga dall’asfalto in Via Lunigiana: cause in accertamento, Acam al lavoro proviene da Città della Spezia.

