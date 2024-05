Leivi. Antonio Giorgio Solari: “Riportiamo nel paese le attività commerciali”

Per Antonio Giorgio Solari la politica leivese non è cosa nuova. È stato infatti più volte nell’amministrazione comunale: dal 1990 al 1993 come vicesindaco, come sindaco dal 1993 al 2004. Per non parlare del mandato come assessore in comunità montana. Un’esperienza importante che gli ha fatto conoscere da vicino i problemi del paese e la sua storia. Oggi, non essendoci stati i presupposti per chiudere come centrodestra con una lista unica con Severino De Mattei candidato sindaco, Solari ha deciso di presentarsi in prima persona con una propria lista, “Forza Leivi”. Il suo impegno in vista delle elezioni del prossimo giugno parte da una riflessione molto specifica: l’attuale mancanza di servizi pubblici e di attività commerciali, una volta presenti ed ora assenti perché chi le conduceva le ha chiuse, quando si è ritirato. “Erano locali di proprietà privata, oggi mancano i siti a destinazione commerciale. Una situazione difficile, specie per gli anziani e un peccato per un paese che gode di bellissimi panorami e di aria pulita. È da incentivare il ritorno di attività”. Mosso da questo obiettivo principale, Solari si è di nuovo messo a disposizione.

Quali sono i punti fondamentali del suo programma? “Vogliamo avviare uno sviluppo equilibrato del paese. Come politici dovremo prendere delle decisioni, questo è il nostro compito. Mantenere le infrastrutture curate bene, a partire dalle strade, alcune delle quali vanno rettificate (una su tutte la strada che dal Bocco scende a San Colombano dove spesso le macchine non riescono a passare), facendosi interpreti in sede di Citta Metropolitana; impegnarsi per gli anziani: alcune strutture saranno riconvertite in residenze per anziani, noi ci faremo carico di attuare convenzioni perché i leivesi possano restare a Leivi; promuovere le attività ricreative e sportive: da fautore dell’associazionismo ho ideato il premio dell’Olio e Miglior Uliveto, ho fondato la bocciofila, il centro culturale ‘La Torre’ e collaborato con la Pro Loco, ancora oggi molto attiva; aiutare le attività artigianali e agricole, quest’ultime danneggiate dalla fauna selvatica, rispetto alla quale bisogna dare ai proprietari i mezzi per difendersi; curare i rapporti con gli enti limitrofi e superiori – Città Metropolitana, Regione, Ministeri – per reperire i fondi necessari alle opere da realizzare; attuare una verifica sismica delle scuole e delle infrastrutture scolastiche”.

Quali interventi include in tema di territorio e dissesto idrogeologico? “Il territorio ha subito un grave abbandono da parte dei cittadini, cosa a cui si aggiunge il fenomeno delle piene e delle bombe d’acqua che ricorrono, a causa del cambiamento climatico, ogni anno, o peggio, ogni sei mesi. Il territorio trascurato non è perciò in grado di smaltire ciò che riceve. In accordo con gli enti superiori bisogna mettere mano alle situazioni più critiche di estrema pericolosità, che coinvolgono anche i comuni vicini. So di un sito dove c’è un movimento franoso che in cado di piogge intense creerebbe un accumulo d’acqua che si rovescerebbe tutto a valle, investendo Rostio, Sampierdicanne, San Terenziano”.

