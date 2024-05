Levanto: Comune e biblioteca civica, il “Dono del Libro” ai bambini nati nel 2023 e residenti

Dall’ufficio stampa del comune di Levanto

Il Comune di Levanto e la biblioteca civica “Vinzoni” donano un libro ai bambini nati nel 2023 e residenti a Levanto.

L’iniziativa socio-culturale si colloca nell’ambito di “Nati per Leggere”, il programma nazionale attivo da 25 anni (al quale la biblioteca levantese aderisce dal 2015), sviluppato insieme all’Associazione Culturale Pediatri, all’Associazione Italiana Biblioteche e al Centro per la Salute del Bambino, e che propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

