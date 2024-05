Liguria: “Dal Governo ulteriori risorse per nuovi treni”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Una notizia molto importante perché queste risorse governative saranno un ulteriore contributo sul contratto di servizio in essere con Trenitalia per l’acquisto dei nuovi elettrotreni in Liguria. Ricordo che questo contratto ci ha consentito dal 2018 ad oggi di mettere in servizio 45 nuovi convogli sui 48 previsti, di cui 5 Jazz, 15 Pop e 28 Rock a cui vanno aggiunti i 20 Vivalto a 5 o 6 carrozze, che fanno della flotta ligure tra le più moderne d’Italia con un’età media dei treni di 4 anni e mezzo contro gli oltre 25 anni di età media del 2017”. Così l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria commenta lo stanziamento di 22,3 milioni di euro destinato alla Liguria dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. –

