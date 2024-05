Lions di nuovo in campo per solidarietà: una cena per la stanza multisensoriale della Carducci

Giovedì 23 Maggio alle 19,30 i Club Lions del Distretto 108Ia2 organizzano una cena di raccolta fondi presso la sala mensa di Gaggiola dei Frati minori per completare il progetto: “Una stanza multisensoriale all’Istituto Comprensivo Isa 7 La Spezia per l’inclusione di alunni con autismo”. Il Lions Club Roverano promotore del progetto nell’anno 2020- 21, grazie alla socia Nadia Crucillà referente del progetto e alla Presidente Mirella Orgallo, ha coinvolto da subito in rete tutti i club della Zona C – V Circoscrizione: Cinque Terre, Colli Spezzini, Luni, Valle del Vara, Vara Sud, Portovenere Torre Scola che negli anni hanno contribuito ad acquistare il materiale necessario ad allestire la Stanza Multisensoriale col Metodo Snoezelen. Una stanza per stimolare i cinque sensi degli alunni autistici, e non solo nell’ottica dell’inclusione con suoni, colori, odori e allestimenti tematici e con un ingresso indipendente che in futuro permetterà alla scuola di aprirla al territorio.

Il progetto concepito dai docenti di sostegno della scuola primaria “Giosuè Carducci” ha visto la creazione di uno spazio inclusivo attrezzato coi materiali acquistati dai club: tubi con le bolle che forniscono stimoli visivi con i loro giochi di colore e vibrazioni che si possono avvertire toccando il vetro e uditivi con movimenti associati alla musica; un proiettore di immagini associate a suoni, musica e voci che combinano tra di loro stimoli differenti; una cascata luminosa, i cui filamenti possono essere maneggiati ed esplorati e che cambiano colore per favorire la consapevolezza della luce. Per completarla manca un materasso vibro-acustico con acqua che stimola la percezione del proprio corpo e consente di sentire le vibrazioni prodotte a ritmo di musica, ed è proprio per raccogliere i fondi necessari che i Club Lions hanno voluto organizzare la cena a Gaggiola.

