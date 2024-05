Nucleare, Bucci lancia Genova: “Possiamo essere protagonisti in questa partita”

Genova. “Sono passati quasi quarant’anni dal referendum, e in questi decenni la scienza è andata avanti. Per questo motivo oggi ha nuovamente senso parlare di nucleare, perché è la strada migliore per completare la decarbonizzazione del nostro paese e del mondo. Genova vuole essere protagonista in questa prospettiva e vuole giocare un ruolo importate in questa partita“.

Queste le parole del sindaco di Genova Marco Bucci, oggi presente al convegno tenutosi a palazzo Tursi e organizzato dalla lista Vince Genova dal titolo: “Il nucleare di nuova generazione: una necessità per il Paese, un’opportunità per Genova”, durante il quale si sono affrontati i temi legati alle nuove tecnologie e alla ricerca sul nucleare nella prospettiva di un rispondere alle esigenze di energia sempre in crescita.

