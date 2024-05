Pio Esposito più lontano dallo Spezia, l’agente: “Lo vedo in Serie A”

“A Spezia mi sono trovato molto bene, la città mi piace molto e ci tenevo tanto alla causa. Mi dicevo che una piazza così con un grande pubblico non poteva andare così male”. Sono passate poco meno di due settimane da queste parole di Pio Esposito, l’attaccante dell’Inter in prestito allo Spezia che proprio nell’ultimo appuntamento della stagione ha trovato il gol più importante della carriera, la rete del momentaneo 1-1 nel match che ha salvato le Aquile contro il Venezia. Arrivato in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto dai nerazzurri, Esposito ha messo a segno tre reti totali in campionato, sobbarcandosi del peso dell’attacco per diversi mesi visti i flop dei compagni di reparto. Un peso non da poco per un diciottenne alla prima stagione tra i professionisti, ma che con tanto lavoro e umiltà il giovane Pio ha provato a svolgere nel migliore dei modi, nonostante le enormi difficoltà da affrontare.

Lo Spezia lo riscatterà dall’Inter nelle prossime settimane e i nerazzurri faranno valere la clausola del contro-riscatto versando nelle casse del club di Via Melara un milione di euro in più rispetto alla spesa spezzina, che sancirà il ritorno in nerazzurro di Pio, il cui futuro è però avvolto da una nube. La porta Spezia non si è mai chiusa, con il club che riporterebbe volentieri l’attaccante in rosa anche per la prossima stagione, ma l’Inter sembra avere altri piani per il talentuoso attaccante. A spiegarlo è il suo agente, Mario Giuffredi, che a Tv Play ha parlato dei prossimi passi di Esposito, che tra meno di un mese compirà 19 anni: “Lo vedo da Serie A, ha le potenzialità fisiche per questa categoria. Bisogna capire se c’è un club che vuole credere in lui”, ha spiegato Giuffredi, ancora incerto sul da farsi. Le prossime settimane diranno quale sarà il destino dell’attaccante, che dopo il primo anno di gavetta in B potrebbe affacciarsi per la prima volta alla Serie A.

