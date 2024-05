Portofino: sì ufficiale, sabato 1 giugno festa da mille e una notte

E’ arrivato solo oggi dopo gli opportuni contatti con gli Enti interessati, il sì di Matteo Viacava e della giunta di Portofino alla festa da favola che vede protagonisti di una festa prematrimoniale indiana, mai vista in Italia, Radhoka Merchaut consulente finanziaria e Anant Ambani, dirigente di un azienda familiare; figlio di Mukesh, il più ricco in India e tra i primi dieci del mondo. I due giovani, 29enni, si sposeranno in India, il loro Paese, il 12 luglio. A gennaio hanno celebrato il fidanzamento ufficiale a Jamnagar con una festa durata tre giorni, con 1.200 invitati appartenenti al jet-set interazionale e uno spettacolo di Rihanna che avrebbe ottenuto un ingaggio favoloso. Il fascino dell’Oriente; una festa di cui hanno parlato i rotocalchi.

Gli organizzatori dell’evento (un autentico evento) fruiranno di spazi pubblici e privati. La festa è ad invito ed il Borgo, in cui l’accessessibilità sarà libera fino alle 17, verrà parzialmente blindato. Avranno comunque diritto di ingresso residenti, invitati, e persone autorizzate. Il sì della giunta, è arrivato anche dopo l’assicurazione che si esibirà un personaggio di fama internazionale.

