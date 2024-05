Rapallo: “Buca 1 del Golf, ecco cosa abbiamo in mente”

Da Azione – Rapallo a firma Stefano Chiesa

Se sarà acquisita l’area di buca 1 del Golf , come promesso dal nostro Candidato Sindaco per la Città di Rapallo , Azione propone già fin d’ora , in caso di vittoria naturalmente , di poter installare attrezzature da esterno per la ginnastica muscolare delle persone e attrezzature da esterno per il training dei cani , in modo da consentire a tutti , residenti e di loro piccoli amici , la possibilità ., oltre che lo sbocco nel verde , anche l’esercizio fisico, per la salute e, la prevenzione e per il benessere di tutti. In un quartiere molto popoloso e con pochissime aree verdi, riteniamo sia doveroso dare il massimo per migliorare la qualità della vita quotidiana per un quartiere dove anche molti bambini e adolescenti vivono in appartamenti, per tutti comunque.

