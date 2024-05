Dalla APS Aurora

Si informano amici e Soci che Venerdì 24 Maggio alle ore 20,30 i Candidati Sindaco per la Città di Rapallo saranno graditi ospiti nella Nostra sede in Rapallo Via Alessandro Volta 21 per un incontro ( non confronto ) con i partecipanti; saranno presenti anche organi di stampa. La serata sarà condotta da un moderatore, alla fine potranno essere formulate domande da parte dei presenti. Indirizzo della serata: ” AAAAA Cercasi Sindaco “

