Sicurezza ad Albenga, presa di posizione della Prefettura: più controlli soprattutto nelle ore notturne

Albenga. Più controlli, soprattutto nelle ore notturne. È questa la decisione emersa dal tavolo di ordine pubblico e sicurezza convocato d’urgenza della Prefettura savonese dopo l’aggressione avvenuta domenica scorsa ai danni di un 23enne (attualmente in prognosi riservata al Santa Corona di Pietra Ligure) nel quartiere di Vadino, in via Costituzione.

Il prefetto di Savona Carlo De Rogatis ha sottolineato che saranno potenziati i controlli sul territorio, anche congiunti e coordinati tra le forze dell’ordine, in particolare nei fine settimana e nelle ore notturne. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha dichiarato: “Ringrazio il prefetto per l’immediata risposta e per aver recepito prontamente le esigenze della città. Un ringraziamento anche alle forze dell’ordine intervenute e con le quali c’è un continuo rapporto di collaborazione”. In merito all’aggressione avvenuta domenica scorsa, i carabinieri hanno individuato un presunto responsabile: si tratta di un 18enne nordafricano domiciliato a Torino, mentre un 20enne, sempre residente nel capoluogo piemontese, è indagato per il furto del monopattino.

