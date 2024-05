Sui pedali da Ventotene alle Alpi per i valori europei, Giovanni Bloisi fa tappa alla Spezia

In vista del voto europeo dei prossimi 8 e 9 giugno, il “ciclista della memoria” Giovanni Bloisi sta portando in giro per l’Italia, ovviamente sui pedali, la ‘memoria europea’ nata sull’isola di Ventotene, da cui è partito l’itinerario lo scorso 9 maggio, Festa dell’Europa. Un progetto, denominato “La bicicletta europea- Giovanni Bloisi ciclista della memoria”, a cui ha aderito anche la Provincia della Spezia, attraverso il proprio Centro Europe Direct. E nella sala del Consiglio provinciale, dove racconterà la sua esperienza, Bloisi farà tappa questo giovedì, 23 maggio, alle 16.30, accompagnato dai ciclisti della Fci-Liguria, che lo accoglierannno a Luni, proveniente da Pisa. Il viaggio si concluderà il 31 maggio sulle Alpi, al passo del Mortirolo, per un totale di 17 tappe.

“Il 2024 sarà l’anno delle elezioni per il nuovo Parlamento Europeo – spiega Bloisi sul suo sito -. Mai come oggi questa istituzione che rappresenta i Cittadini e i Popoli di quell’Europa pensata da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, assume un ruolo cruciale per l’equilibrio politico mondiale e per la Pace. Le guerre in Ucraina e in Palestina, le teorie separatiste e sovraniste e la Brexit hanno minato e stanno minando l’idea di una federazione europea unita dalla fratellanza, dalla collaborazione, dal supporto reciproco, dalla solidarietà. Ho per questo pensato di unire con un filo rosso questi fondamentali Valori utilizzando ancora una volta la mia bicicletta che per questa volta diventerà europea”.

