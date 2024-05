Unige e Regione presentano il progetto transfrontaliero Eda-Z sul turismo esperienziale per la generazione Z

Liguria. È stato presentato a Palazzo Marcantonio Sauli a Genova, all’interno del palinsesto della BeDesign Week 2024, il progetto EdA-Z incentrato su turismo esperienziale e sostenibile, avventura e Gen-Z e che fa parte del Programma Interreg Marittimo Italia-Francia 2021-2027. Il partenariato del progetto è composto da Regione Liguria, Università di Genova (capofila), Centre de Décuverte Mer et Montagne, Comune di Cagliari, Communauté d’Agglomération de Bastia e Provincia di Livorno.

L’obiettivo del progetto transfrontaliero triennale, per cui sono stati stanziati 1,4 milioni di euro, è quello di formulare offerte turistiche avventurose, capaci di coniugare scoperta e sfida, destinate a soggetti della Generazione Z che hanno comuni problemi di capacità motorie, socialità e vita all’aria aperta, acutizzati dopo la pandemia da covid-19. Nel progetto sono proposti, per esempio, strumenti digitali per aumentare la consapevolezza dell’ambiente esterno circostante in cui si svolgono le attività esperienziali, momenti di squadra in cui non sono presenti differenze di abilità e per cui è garantita l’inclusione sociale, una rete congiunta di operatori transfrontalieri opportunamente stimolati per promuovere attività esperienziali nelle loro offerte turistiche.

