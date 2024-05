A Boissano il “Service del Tricolore: incontro per la Costituzione Italiana” organizzato dal Lions Club Loano

Boissano. Si è svolto stamattina il Service del Tricolore: incontro per la Costituzione Italiana – organizzato dal Lions Club Loano Doria – all’interno della palestra dell’Istituto Comprensivo Statale Loano-Boissano – plesso “G.Valerga” – di Corso Europa, 26.

Riservato agli alunni delle classi quinte ha visto l’avvocato Stefania Poggi – che si ringrazia per la disponibilità – spiegare ai bambini l’importanza della nostra Carta Costituzionale, come apprezzarla, applicarla (usandola al meglio) e come gioirne.

