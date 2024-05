Aborto, Alleanza Verdi Sinistra presenta una petizione in Regione: “Escludere i pro vita dai consultori”

Genova. Alleanza Verdi Sinistra Liguria ha lanciato una petizione rivolta al presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei per chiedere di escludere le associazioni pro-life dai consultori pubblici regionali e di rafforzare il loro finanziamento.

I rossoverdi “chiedono che la Regione Liguria eserciti la facoltà prevista dalla legge per quanto riguarda i servizi consultoriali di non avvalersi di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno della maternità, nello spirito della legge 194 che prevede la riservatezza e la laicità del servizio pubblico e di rafforzare i consultori familiari su tutto il territorio della Regione mediante adeguati stanziamenti in misura tale da supplire al definanziamento da parte del Governo”.

