Alassio, Irene Caffa sul Muretto dei Fieui di Caruggi

Alassio. La ricercatrice ligure Irene Caffa ha ricevuto un riconoscimento molto importante per la sua attività scientifica. E’ stata infatti premiata, pochi giorni fa, con l’Award 2024 della Fondazione Umberto Veronesi per avere scoperto l’importanza del digiuno per sbloccare le potenzialità antitumorali di alcuni farmaci normalmente usati per ridurre il colesterolo.

I Fieui di caruggi di Albenga hanno fatto firmare alla giovane ricercatrice, diplomatasi presso il locale Liceo Scientifico Giordano Bruno, una mattonella per il muretto di E ghe mettu a firma in vico del collegio.

