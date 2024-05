Birrificio del Golfo, venerdì presentazione della birra “Nella” e concerto dei Grooviera

Prosegue il One shot beer festival del Birrificio del Golfo. Dopo Albatros e Pandora la terza delle birre speciali intitolate alle barche più iconiche del Golfo vede protagonista Nella, una delle prime barche da Palio realizzata a Le Grazie.

La birra in questione, una gose aromatizzata all’anguria, sarà presentata nella giornata di venerdì 24 maggio alle 18 presso l’impianto e la tap room di Via delle Fornaci. A seguire la festa proseguirà con il concerto dei Grooviera, in programma a partire dalle 20.