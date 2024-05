Calcio, Albenga. Ancora silenzio al Riva per il cambio di società

Albenga. La piazza ingauna è in fermento per conoscere il futuro societario del proprio club e, attualmente, la firma sembrerebbe ancora lontana. Se nelle scorse settimane erano usciti i possibili nomi dell’operazione, ancora tutt’oggi non si conosce il nome del prossimo presidente ingauno. Nonostante quanto scritto nell’articolo di qualche settimana fa, contattando fonti interne non siamo riusciti a carpire altre informazioni utili.

Si parla ogni settimana della possibile firma ma, attualmente, tutti i sostenitori hanno appreso da diversi canali di deadline sempre spostate in avanti senza sostanziali dettagli in più.

