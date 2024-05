Il Genoa alla vigilia dell’ultimo giorno di scuola: il club rossoblu venerdì alle 20.45 affronterà al Ferraris il Bologna dell’ormai Thiago Motta (oggi l’addio e la Juventus a un passo).

Il tecnico potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno: se in porta c’è Leali, in mezzo al campo possibile impiego di Bohinen a centrocampo e in attacco uno tra Retegui e Gudmundsson potrebbero riposare. Assente De Winter per un problemino fisico.

» leggi tutto su www.levantenews.it