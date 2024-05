Camogli: gara di nuoto per “Vivere il mare”

Nell’ambito dell’iniziativa “Vivere il mare”, che si svolgerà sabato 25 maggio, alle 14 il via a “Nuota Camogli”, manifestazione non competitiva di nuoto in acque libere sulla distanza di 1000 mt., organizzata dal Comune con l’associazione Aquamanara di Sestri Levante e con la collaborazione della Croce Verde Camogliese e delle associazioni Club Vela Camogli, Lega Navale, SICS, Rari Nantes Camogli, Portofino Outdoor.

L’iscrizione, aperta a tutti i nuotatori per le categorie Agonisti, Master e Amatori, si può effettuare compilando il modulo predisposto al seguente link:

